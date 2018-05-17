В ООН спрогнозировали сокращение населения России к 2050 году до 132,7 млн человек

Численность населения России к 2050 году может снизиться до 132,7 млн человек, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Согласно результатам соответствующего исследования, общая численность населения страны в 2050 году составит 132 млн 731 тыс. человек, при этом доля городского населения вырастет с 74% до 83%.

В январе сообщалось, что в России в 2017 году снизилась рождаемость.

Также глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.