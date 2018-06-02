В Новой Москве вертолёт эвакуировал пострадавшую в ДТП девочку

В ДТП с участием мотоцикла в деревне Софьино в Новой Москве пострадала девочка, она эвакуирована санитарным вертолётом.

«Санитарный вертолёт МАЦ вылетел в район Красной Пахры, дер. Софьино, где произошло ДТП с участием мотоциклиста, в котором пострадали сам мотоциклист и девочка», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На борту пострадавшего ребёнка сопровождает авиамедицинская бригада.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.