На авиашоу в Рязани новейшие истребители Су-35С показали приёмы воздушного боя

В Рязани на закрытии конкурса «Авиадартс-2018» новейшие российские истребители Су-35С продемонстрировали приёмы воздушного боя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что выступление авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» произвело фурор.

«Экипажи Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С продемонстрировали приёмы воздушного боя и пилотаж на максимально коротких интервалах и дистанциях между самолётами», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что «Соколы России» являются единственной авиагруппой в стране, которая показывает реальный воздушный бой.

Истребители показали вертикальный взлёт, фигуры группового пилотажа. Затем они разделились на две пары — атакующую и преследующую. В воздушном бою цель пилотов состоит в том, чтобы уйти от преследующего самолёта и занять наиболее выигрышную позицию для атаки.

Ранее в Приморье экипажи Су-30СМ, Су-35С и Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника.