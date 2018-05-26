Воздушный бой, пилотаж и бомбометание: стартовала лётная программа всеармейского конкурса «Авиадартс — 2018»

На полигоне Дубровичи в Рязанской области стартовала лётная программа в рамках практического этапа всеармейского конкурса «Авиадартс — 2018». В ходе тактического эпизода «Авиамикс» участники продемонстрировали лётные, технические и боевые возможности новейших образцов авиатехники. Зрители увидели воздушный бой истребителей Су-35С, бомбометание под прикрытием истребителей-перехватчиков, сверхманевренный пилотаж самолётов 5-го поколения Су-57 и другие эпизоды учебно-боевой работы лётчиков ВКС. В демонстрационной части соревнований также приняли участие пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России». RT вёл прямую трансляцию.