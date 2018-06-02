В Мосгордуме одобрили установку бюста маршала Говорова

Короткая ссылка
Мосгордума в ходе заседания поддержала решение об установке в Москве бюста маршала Советского Союза Леонида Говорова.
В Мосгордуме одобрили установку бюста маршала Говорова
  • © Wikimedia

«Постановлением предлагается дополнить перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения следующим объектом: бюст Говорова Леонида Александровича, маршала Советского Союза», — цитирует РИА Новости главу комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

В ходе голосования установку бюста поддержали большинство депутатов.

В конце апреля в Москве установили бюст первого президента России Бориса Ельцина, изготовленный скульптором Зурабом Церетели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить