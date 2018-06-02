В Мосгордуме одобрили установку бюста маршала Говорова
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«Постановлением предлагается дополнить перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения следующим объектом: бюст Говорова Леонида Александровича, маршала Советского Союза», — цитирует РИА Новости главу комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
В ходе голосования установку бюста поддержали большинство депутатов.
В конце апреля в Москве установили бюст первого президента России Бориса Ельцина, изготовленный скульптором Зурабом Церетели.