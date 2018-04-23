В Москве открыли бюст Ельцина

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В Москве установили бюст первого президента России Бориса Ельцина, изготовленный скульптором Зурабом Церетели.
В Москве открыли бюст Ельцина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает РИА Новости, церемония открытия бюста прошла на Аллее правителей в Российском военно-историческом обществе.

На ней присутствовала вдова первого президента России Наина Ельцина.

Ранее на Аллее правителей были установлены бюсты 42 российских лидеров работы Церетели.

Она была открыта в сентябре 2017 года.

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