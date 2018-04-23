В Москве открыли бюст Ельцина

В Москве установили бюст первого президента России Бориса Ельцина, изготовленный скульптором Зурабом Церетели.

Как сообщает РИА Новости, церемония открытия бюста прошла на Аллее правителей в Российском военно-историческом обществе.

На ней присутствовала вдова первого президента России Наина Ельцина.

Ранее на Аллее правителей были установлены бюсты 42 российских лидеров работы Церетели.

Она была открыта в сентябре 2017 года.