Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Такое решение было принято на заседании Мосгордумы.

«Предлагается назначить выборы мэра Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», — цитирует РИА Новости председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы был принят в окончательном чтении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собирается участвовать в предстоящих выборах главы города.

Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября.