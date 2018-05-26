Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года. Об этом он сказал в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин».

© Агентство городских новостей «Москва»

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — приводит РИА Новости слова Собянина. Он также выразил надежду на поддержку москвичей. «Я надеюсь, что москвичи поддержат меня», — добавил Собянин. Собянин занимает пост мэра столицы с 2010 года. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.