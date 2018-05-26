Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года. Об этом он сказал в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин».
Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он также выразил надежду на поддержку москвичей. 

«Я надеюсь, что москвичи поддержат меня», — добавил Собянин.

Собянин занимает пост мэра столицы с 2010 года.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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