Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года. Об этом он сказал в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин».
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — приводит РИА Новости слова Собянина.
Он также выразил надежду на поддержку москвичей.
«Я надеюсь, что москвичи поддержат меня», — добавил Собянин.
Собянин занимает пост мэра столицы с 2010 года.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
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