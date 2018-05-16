Глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования на конец октября

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома предложила перенести Единый день голосования на конец октября для привлечения людей на выборы, сообщает Интерфакс.

«Нам надо изменять, и мы вышли с такой инициативой: изменить дату Единого дня голосования. Потому что явно сентябрь — это неудачное время, самое неудачное», — считает Памфилова.

По её мнению, лучше всего подойдёт конец октября.

Также глава ЦИК отметила, что ту же цель выполняет инициатива организации избирательных участков за пределами города.

Ранее сообщалось, что ЦИК намерена создать новую избирательную систему к следующим федеральным выборам.