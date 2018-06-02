Врио губернатора Алтайского края подписал указ об отставке регионального правительства

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отставке правительства края.

Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

«Виктор Томенко отметил, что вчера им были подписаны указ об отставке правительства Алтайского края и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности», — говорится в сообщении.

1 июня полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил Томенко аппарату правительства Алтайского края, депутатам и главам муниципалитетов.

30 мая российский лидер Владимир Путин назначил Томенко врио губернатора Алтайского края. Ранее эту должность занимал Александр Карлин.