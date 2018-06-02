Росстат: работающие на производстве одежды получают самую низкую зарплату

В Федеральной службе государственной статистики России заявили RT, что, по данным за март 2018 года, самая низкая заработная плата была у работающих на производстве одежды.

Отмечается, что в среднем их заработная плата составила 18 679 рублей.

При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.

По данным службы, зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из неё, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.

С 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России сравнялся с прожиточным минимумом, таким образом составив 11 163 рубля.