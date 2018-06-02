Росстат: работающие на производстве одежды получают самую низкую зарплату
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Отмечается, что в среднем их заработная плата составила 18 679 рублей.
При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.
По данным службы, зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из неё, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.
С 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России сравнялся с прожиточным минимумом, таким образом составив 11 163 рубля.