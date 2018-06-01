В Петербурге предложили ввести штрафы для руферов

В Санкт-Петербурге предложили ввести штрафы для руферов, сообщает Inforeactor.

Как заявил глава комитета по законодательству городского заксобрания Денис Четырбок, парламентарии разработали соответствующий документ.

В настоящее время есть приказ, запрещающий гулять по крышам, но он не предусматривает какого-либо наказания.

Как отметил депутат, если на крыше пьют или рисуют граффити, то это можно оформить как хулиганство, что грозит штрафом.

Четырбок рассказал, что останавливающим фактором для всех руферов станет более существенный денежный штраф в размере 20—30 тыс. рублей.

Осенью законопроект могут направить в Госдуму, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее в Санкт-Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах.