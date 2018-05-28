В Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах

В Санкт-Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах, сообщает Inforeactor.

Инициатива направлена губернатору Георгию Полтавченко и депутатам заксобрания.

Как рассказали в пресс-службе движения «За безопасность», ежегодно в городских водоёмах, где запрещено купание, тонут десятки человек. В большинстве случаев погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы инициативы предлагают повысить минимальный размер штрафа за купание в запрещённых местах и купание в нетрезвом виде до 5 тыс. рублей. Злостным нарушителям могут добавить в качестве меры наказания административный арест до пяти суток.

Кроме того, представители движения выступают за привлечение к административной ответственности тех, кто мог, но не воспрепятствовал совершению правонарушения. Привлечённых к ответственности за купание в нетрезвом виде в запрещённых местах предложили лишать водительских прав на шесть месяцев.

Ранее Nation News сообщало, что петербургское заксобрание утвердило в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре во время чемпионата мира по футболу 2018 года.