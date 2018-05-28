В Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах, сообщает Inforeactor.

Инициатива направлена губернатору Георгию Полтавченко и депутатам заксобрания.

Как рассказали в пресс-службе движения «За безопасность», ежегодно в городских водоёмах, где запрещено купание, тонут десятки человек. В большинстве случаев погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы инициативы предлагают повысить минимальный размер штрафа за купание в запрещённых местах и купание в нетрезвом виде до 5 тыс. рублей. Злостным нарушителям могут добавить в качестве меры наказания административный арест до пяти суток.

Кроме того, представители движения выступают за привлечение к административной ответственности тех, кто мог, но не воспрепятствовал совершению правонарушения. Привлечённых к ответственности за купание в нетрезвом виде в запрещённых местах предложили лишать водительских прав на шесть месяцев.

Ранее Nation News сообщало, что петербургское заксобрание утвердило в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить