Жительница Батайска рассказала о пропавшем во время войны в Афганистане отце

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Жительница Батайска Лариса Пантелюк в беседе с kp.ru рассказала о своём отце — лётчике Сергее Пантелюке, пропавшем в 1987 году в Афганистане.
Жительница Батайска рассказала о пропавшем во время войны в Афганистане отце
  • Лариса Пантелюк
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31-летняя женщина никогда не видела отца: он уехал, когда его супруга была на седьмом месяце беременности. Через четыре месяца после рождения дочери самолёт старшего лейтенанта был сбит в провинции Кунар.

«Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так и не вышла, всё ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье. Без слёз об отце мама смогла говорить, только когда мне исполнилось 16 лет», — заявила Пантелюк.

По её словам, у отца были отличные показатели в учёбе, его считали очень перспективным.

Как отметила Пантелюк, в Ростовской области есть три мемориала, посвящённых отцу, ещё один памятник расположен в афганской провинции Кунар.

Ранее сообщалось, что сбитый в Афганистане в 80-е годы советский лётчик оказался жив. Имя и фамилия лётчика не называются из соображений конфиденциальности. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писала, что это может быть Сергей Пантелюк.

Также стало известно, что лётчик может вернуться домой.

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