Считавшийся пропавшим без вести в Афганистане советский лётчик может вернуться домой

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Советский лётчик, который был сбит в 1980-е годы в Афганистане и считался пропавшим без вести, хочет вернуться домой.
Считавшийся пропавшим без вести в Афганистане советский лётчик может вернуться домой
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя «Боевого братства» главного редактора ИА «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина.

«Это новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации... По нашим данным, он хочет вернуться домой», — сказал Калинин.

Он уточнил, что организация сотрудничает с афганскими дипломатическими структурами для установления личности бывшего советского военнослужащего.

Ранее глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что считавшийся пропавшим без вести военный лётчик жив.

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