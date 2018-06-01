Считавшийся пропавшим без вести в Афганистане советский лётчик может вернуться домой

Советский лётчик, который был сбит в 1980-е годы в Афганистане и считался пропавшим без вести, хочет вернуться домой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя «Боевого братства» главного редактора ИА «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина.

«Это новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации... По нашим данным, он хочет вернуться домой», — сказал Калинин.

Он уточнил, что организация сотрудничает с афганскими дипломатическими структурами для установления личности бывшего советского военнослужащего.

Ранее глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что считавшийся пропавшим без вести военный лётчик жив.