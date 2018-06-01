Считавшийся пропавшим без вести в Афганистане советский лётчик может вернуться домой
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя «Боевого братства» главного редактора ИА «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина.
«Это новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации... По нашим данным, он хочет вернуться домой», — сказал Калинин.
Он уточнил, что организация сотрудничает с афганскими дипломатическими структурами для установления личности бывшего советского военнослужащего.
Ранее глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что считавшийся пропавшим без вести военный лётчик жив.