Сбитый в Афганистане в 80-е годы советский лётчик оказался жив
- РИА Новости
«Был найден российский лётчик, сбитый в 80-е годы над территорией Афганистана. Он до сих пор жив. Это очень удивительно», — цитирует Востротина РИА Новости.
По его словам, теперь потребуется финансовая, административная и дипломатическая помощь.
Имя и фамилия лётчика не называются из соображений конфиденциальности.
Как отмечает агентство, из открытых источников следует, что в период с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолётов советских ВВС.