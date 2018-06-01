Сбитый в Афганистане в 80-е годы советский лётчик оказался жив

Советский военный лётчик, сбитый в Афганистане в 80-е годы и считавшийся пропавшим без вести, жив, сообщил глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

«Был найден российский лётчик, сбитый в 80-е годы над территорией Афганистана. Он до сих пор жив. Это очень удивительно», — цитирует Востротина РИА Новости.

По его словам, теперь потребуется финансовая, административная и дипломатическая помощь.

Имя и фамилия лётчика не называются из соображений конфиденциальности.

Как отмечает агентство, из открытых источников следует, что в период с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолётов советских ВВС.