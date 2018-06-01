В Госдуме предложили запросить у Афганистана и Пакистана информацию о пропавшем лётчике

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил по парламентской линии запросить у Афганистана и Пакистана информацию об обнаруженном спустя 30 лет советском лётчике, пропавшем в Афганистане. Об этом сообщает Интерфакс.

Шаманов отметил, что предложил руководителю Союза десантников России Валерию Востротину обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, у которого, по его сведениям, «установились хорошие отношения» с парламентами Афганистана и Пакистана.

«Мы по этой линии запросим. Судьба каждого нашего военнослужащего очень важна для страны, для родственников, для боевых товарищей», — сказал Шаманов. 

По его словам, недавно на встрече, где подводились итоги годовой работы организации «Боевое братство», прозвучало сообщение о том, что «где-то в Пакистане обнаружены следы информации об одном из пропавших лётчиков». 

Ранее стало известно, что считавшийся пропавшим без вести советский лётчик хочет вернуться домой.

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