В Госдуме предложили запросить у Афганистана и Пакистана информацию о пропавшем лётчике
Шаманов отметил, что предложил руководителю Союза десантников России Валерию Востротину обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, у которого, по его сведениям, «установились хорошие отношения» с парламентами Афганистана и Пакистана.
«Мы по этой линии запросим. Судьба каждого нашего военнослужащего очень важна для страны, для родственников, для боевых товарищей», — сказал Шаманов.
По его словам, недавно на встрече, где подводились итоги годовой работы организации «Боевое братство», прозвучало сообщение о том, что «где-то в Пакистане обнаружены следы информации об одном из пропавших лётчиков».
Ранее стало известно, что считавшийся пропавшим без вести советский лётчик хочет вернуться домой.