В Российском союзе ветеранов Афганистана прокомментировали обнаружение советского лётчика

Короткая ссылка
Председатель центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал обнаружение советского лётчика, сбитого в 1980-е годы.

По словам Разумова, такие люди, как правило, не возвращаются.

«Человека не было почти 30 лет. Он давно живёт там... Таких достаточно много», — пояснил он.

Разумов также рассказал, что союз намерен снять фильм о советских военнослужащих, которые не стали возвращаться на родину и продолжают в настоящее время жить в Азии.

Ранее сообщалось, что советский лётчик, который был сбит в 1980-е годы в Афганистане и считался пропавшим без вести, хочет вернуться домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Армия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить