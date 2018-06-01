В Российском союзе ветеранов Афганистана прокомментировали обнаружение советского лётчика

Председатель центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал обнаружение советского лётчика, сбитого в 1980-е годы.

По словам Разумова, такие люди, как правило, не возвращаются.

«Человека не было почти 30 лет. Он давно живёт там... Таких достаточно много», — пояснил он.

Разумов также рассказал, что союз намерен снять фильм о советских военнослужащих, которые не стали возвращаться на родину и продолжают в настоящее время жить в Азии.

Ранее сообщалось, что советский лётчик, который был сбит в 1980-е годы в Афганистане и считался пропавшим без вести, хочет вернуться домой.