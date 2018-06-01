«Саратовские авиалинии» вернули около 100 млн рублей за билеты своим пассажирам

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вернула своим пассажирам 99,5 млн рублей за ранее купленные билеты. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В авиакомпании отметили, что в связи с аннулированием у компании сертификата эксплуатанта все заявки на возврат стоимости отменённой перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов.

«К приёму заявлений на возврат денежных средств авиакомпания приступила 31 мая. На вечер 1 июня возвращено 99,588 млн рублей за 15 464 авиабилета», — заявили в «Саратовских авиалиниях».

Также в сообщении отмечается, что в случае покупки авиабилетов в кассах сторонних агентств или на других сайтах нужно обращаться с заявлением о возврате средств по месту их приобретения.

«В случае отказа в возврате авиабилета в кассе либо на сайте стороннего агентства или несогласия пассажира с данным порядком рекомендуем пассажиру обратиться за возвратом непосредственно в авиакомпанию АО «Саратовские авиалинии» в претензионном порядке», — отметили в авиакомпании.

Ранее в Росавиации сообщили, что российские авиаперевозчики должны осуществить вывоз около 8,7 тыс. пассажиров «Саратовских авиалиний».