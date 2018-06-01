Акционер «Саратовских авиалиний» подал заявку на создание новой компании

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Акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии», прекратившей свою деятельность, подал в Росавиацию заявку на получение сертификата эксплуатанта для новой компании. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России.
Акционер «Саратовских авиалиний» подал заявку на создание новой компании
  • РИА Новости
  • © Виктор Аньков

Отмечается, что в Росавиацию поступила заявка «на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании», передаёт РИА Новости.

«В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован

30 мая Саратовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с отменой всех авиарейсов. 

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