Акционер «Саратовских авиалиний» подал заявку на создание новой компании
- РИА Новости
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Отмечается, что в Росавиацию поступила заявка «на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании», передаёт РИА Новости.
«В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован.
30 мая Саратовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с отменой всех авиарейсов.