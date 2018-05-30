Росавиация: авиакомпании должны вывезти около 8,7 тысяч пассажиров «Саратовских авиалиний»

Российские авиаперевозчики должны осуществить вывоз около 8,7 тыс. пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии», сертификат эксплуатанта которой был аннулирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что приказ об аннулировании сертификата авиакомпании вступит в силу 31 мая.

В ведомстве создали оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации в связи с прекращением операционной деятельности «Саратовских авиалиний».

Отмечается, что перевозки пассажиров авиакомпании на рейсах других авиаперевозчиков предлагается выполнять до 13 июня включительно. По данным Росавиации, на этот период в расчёте на один рейс приходится наибольшее число пассажиров с билетами.

«Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты, — около 8 700 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе заявили об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».