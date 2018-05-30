Росавиация: авиакомпании должны вывезти около 8,7 тысяч пассажиров «Саратовских авиалиний»
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- РИА Новости
Отмечается, что приказ об аннулировании сертификата авиакомпании вступит в силу 31 мая.
В ведомстве создали оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации в связи с прекращением операционной деятельности «Саратовских авиалиний».
Отмечается, что перевозки пассажиров авиакомпании на рейсах других авиаперевозчиков предлагается выполнять до 13 июня включительно. По данным Росавиации, на этот период в расчёте на один рейс приходится наибольшее число пассажиров с билетами.
«Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты, — около 8 700 человек», — говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе заявили об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».