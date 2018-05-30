Росавиация: авиакомпании должны вывезти около 8,7 тысяч пассажиров «Саратовских авиалиний»

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Российские авиаперевозчики должны осуществить вывоз около 8,7 тыс. пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии», сертификат эксплуатанта которой был аннулирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Росавиация: авиакомпании должны вывезти около 8,7 тысяч пассажиров «Саратовских авиалиний»
  • © Виктор Аньков
  • РИА Новости

Отмечается, что приказ об аннулировании сертификата авиакомпании вступит в силу 31 мая. 

В ведомстве создали оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации в связи с прекращением операционной деятельности «Саратовских авиалиний».

Отмечается, что перевозки пассажиров авиакомпании на рейсах других авиаперевозчиков предлагается выполнять до 13 июня включительно. По данным Росавиации, на этот период в расчёте на один рейс приходится наибольшее число пассажиров с билетами.

«Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты, — около 8 700 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе заявили об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

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