Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции трёх предприятий Казахстана
- РИА Новости
Как сообщается на сайте ведомства, это ТОО «Тайынша-Астык», ООО «Деп» и ТОО «Молпродукт».
«Такое решение было принято службой по причине выявления мошеннической схемы поставок в Россию с белорусских предприятий, в отношении которых действуют ограничительные меры, продукции под видом товаров, отгружаемых в адрес казахстанских получателей», — заявили в Россельхознадзоре.
28 мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в ближайшее время ведомство намерено проверить поставки сухого молока из Казахстана.