Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции трёх предприятий Казахстана

Россельхознадзор вводит с 1 июля временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции трёх предприятий Казахстана.

Как сообщается на сайте ведомства, это ТОО «Тайынша-Астык», ООО «Деп» и ТОО «Молпродукт».

«Такое решение было принято службой по причине выявления мошеннической схемы поставок в Россию с белорусских предприятий, в отношении которых действуют ограничительные меры, продукции под видом товаров, отгружаемых в адрес казахстанских получателей», — заявили в Россельхознадзоре.

28 мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в ближайшее время ведомство намерено проверить поставки сухого молока из Казахстана.