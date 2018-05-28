Россельхознадзор намерен проверить поставки сухого молока из Казахстана

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в ближайшее время ведомство намерено проверить поставки сухого молока из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня вечером отправим письмо, что к ним хотели бы выехать на инспекцию. Они к нам приезжают в Оренбургскую область, в субботу они сообщили, что хотят завтра приехать в Оренбургскую область», — сказал Данкверт.

В начале апреля Россельхознадзор вынес поручение усилить контроль за происхождением молочной продукции из Казахстана из-за значительного увеличения её ввоза в первом квартале.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Россельхознадзор дал поручение территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукцией из Казахстана в части определения её происхождения. Отмечалось, что в рамках проведённого анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было установлено, что за первые три месяца 2018 года из Казахстана в Россию поставили 4041 тонну молочной продукции.

В сумме это превышает объёмы поставок за предыдущие пять лет.