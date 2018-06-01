Опубликовано видео возгорания в иркутском ТЦ

Следственный комитет опубликовал видео инцидента в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске, где при возгорании спиртосодержащей жидкости пострадали дети.

На записи видно, что во время эксперимента, который демонстрировали детям, в зале был потушен свет. После воспламенения началась паника, дети бросились к выходу.

Ранее в МЧС заявили, что система оповещения о пожаре в ТЦ не работала в момент прибытия спасателей.

1 июня в ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Иркутске произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости, в результате которого, по последним данным, пострадали восемь детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задежаны экскурсоводы и технический директор коммерческой организации.