Опубликовано видео возгорания в иркутском ТЦ
На записи видно, что во время эксперимента, который демонстрировали детям, в зале был потушен свет. После воспламенения началась паника, дети бросились к выходу.
Ранее в МЧС заявили, что система оповещения о пожаре в ТЦ не работала в момент прибытия спасателей.
1 июня в ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Иркутске произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости, в результате которого, по последним данным, пострадали восемь детей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задежаны экскурсоводы и технический директор коммерческой организации.