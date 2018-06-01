Глава Минздрава Иркутской области поручил мобилизовать все силы для помощи пострадавшим в ТЦ

В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области рассказали RT о состоянии пострадавших при возгорании в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ».

Отмечается, что на место происшествия были оперативно направлены восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.

«Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы и средства для оказания помощи детям», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области назвали предварительную причину возгорания в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ». Сообщалось, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси.