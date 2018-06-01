Глава Минздрава Иркутской области поручил мобилизовать все силы для помощи пострадавшим в ТЦ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области рассказали RT о состоянии пострадавших при возгорании в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ».
Глава Минздрава Иркутской области поручил мобилизовать все силы для помощи пострадавшим в ТЦ
  • © МЧС России по Иркутской области

Отмечается, что на место происшествия были оперативно направлены восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.

«Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы и средства для оказания помощи детям», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области назвали предварительную причину возгорания в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ». Сообщалось, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить