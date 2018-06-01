Прокуратура приступила к проверке из-за разлива нефти на Сахалине
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«Прокуратурой Сахалинской области... организована проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего в Ногликском районе», — указывается в заявлении.
Уточняется, что после проведения проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по ликвидации разлива нефти.
По итогам проверки может быть принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что в речном порту Якутска произошёл разлив нефтепродуктов во время демонтажа старого судна.
4 мая ФАН передавало, что из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов.