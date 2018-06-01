Прокуратура приступила к проверке из-за разлива нефти на Сахалине

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Прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ногликском районе на Сахалине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура приступила к проверке из-за разлива нефти на Сахалине
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  • РИА Новости

«Прокуратурой Сахалинской области... организована проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего в Ногликском районе», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после проведения проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по ликвидации разлива нефти.

По итогам проверки может быть принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что в речном порту Якутска произошёл разлив нефтепродуктов во время демонтажа старого судна.

4 мая ФАН передавало, что из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов.

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