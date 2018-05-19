В порту Якутска произошёл разлив нефтепродуктов
Как уточняется, власти Якутска намерены ликвидировать разлив нефти в течение 48 часов.
«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м. Сегодня приступят к вывозу металлолома», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, результаты химического анализа воды не показали превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде.
Ранее ФАН передавало, что из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов.