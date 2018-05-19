В порту Якутска произошёл разлив нефтепродуктов

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В речном порту Якутска произошёл разлив нефтепродуктов во время демонтажа старого судна. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.

Как уточняется, власти Якутска намерены ликвидировать разлив нефти в течение 48 часов.

«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м. Сегодня приступят к вывозу металлолома», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, результаты химического анализа воды не показали превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде.

Ранее ФАН передавало, что из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов.

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