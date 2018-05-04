Из каналов и рек Петербурга собрали около 600 кг нефтепродуктов

Из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов, сообщает ФАН.

С 24 апреля по 2 мая сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ликвидировали загрязнения в Матисовом и Обводном каналах, а также на реке Волковке и в канаве на проспекте Ветеранов.

Как отметили в комитете, они регулярно проверяют городскую акваторию на содержание опасных веществ.

Работы по ликвидации разлива нефти проходят на реке Славянке в посёлке Рыбацкое, передаёт Nation News.

В апреле сообщалось, что почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю.