В МЧС сообщили, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области.

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Ми-8 в селе Петровка Омского района. На борту находились пять человек», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации последствий от МЧС привлечены 11 человек и три единицы техники.

Ранее стало известно, что переставший выходить на связь Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье.