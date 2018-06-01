Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
«Поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Ми-8 в селе Петровка Омского района. На борту находились пять человек», — указывается в заявлении.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
К ликвидации последствий от МЧС привлечены 11 человек и три единицы техники.
Ранее стало известно, что переставший выходить на связь Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье.