Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области

Короткая ссылка
В МЧС сообщили, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области.
Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Ми-8 в селе Петровка Омского района. На борту находились пять человек», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации последствий от МЧС привлечены 11 человек и три единицы техники.

Ранее стало известно, что переставший выходить на связь Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить