Пилот аварийно севшего в Забайкалье вертолёта перенёс гипертонический криз
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«Он и пассажиры вертолёта находятся в центральной районной больнице Кыринского района, в настоящее время криз купирован специалистами», — сказал представитель ведомства.
По его словам, пассажиры вертолёта находятся в стрессовом состоянии.
Ранее стало известно, что переставший выходить на связь Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье. Вертолёт нашли на территории Сохондинского заповедника, в верховьях реки Ингоды.