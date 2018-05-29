Пилот аварийно севшего в Забайкалье вертолёта перенёс гипертонический криз

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В забайкальском Минздраве сообщили, что руководитель аэроклуба ДОСААФ, который управлял вертолётом, совершившим вынужденную посадку, перенёс гипертонический криз на фоне психоэмоционального напряжения. Об этом сообщает РИА Новости.
Пилот аварийно севшего в Забайкалье вертолёта перенёс гипертонический криз
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«Он и пассажиры вертолёта находятся в центральной районной больнице Кыринского района, в настоящее время криз купирован специалистами», — сказал представитель ведомства.

По его словам, пассажиры вертолёта находятся в стрессовом состоянии.

Ранее стало известно, что переставший выходить на связь Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье. Вертолёт нашли на территории Сохондинского заповедника, в верховьях реки Ингоды.

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