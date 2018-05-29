Найден пропавший в Забайкалье вертолёт Ми-2
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Роман Антонов
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил начальник пожарно-спасательной части Кыринского района Алексей Потехин.
«Людей доставили в Кыру, состояние у них отличное, травм нет», — заявил он.
Отмечается, что вертолёт нашли на территории Сохондинского заповедника, в верховьях реки Ингоды.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае пропал вертолёт Ми-2. В поисковой операции были задействованы вертолёт Ми-8 МЧС России, самолёты Ан-26 и Cessna.