Найден пропавший в Забайкалье вертолёт Ми-2

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Переставший выходить на связь вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку в Забайкалье.
Найден пропавший в Забайкалье вертолёт Ми-2
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Роман Антонов
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил начальник пожарно-спасательной части Кыринского района Алексей Потехин.

«Людей доставили в Кыру, состояние у них отличное, травм нет», — заявил он.

Отмечается, что вертолёт нашли на территории Сохондинского заповедника, в верховьях реки Ингоды.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае пропал вертолёт Ми-2. В поисковой операции были задействованы вертолёт Ми-8 МЧС России, самолёты Ан-26 и Cessna.

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