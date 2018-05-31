Специальные комиссии расскажут жителям Петербурга, что делать со старыми долгами по ЖКХ

Представители специальных комиссий расскажут жителям Санкт-Петербурга, что делать с многолетними задолженностями по квартплате, сообщает Newinform.

Об этом заявили в Жилищном комитете.

Таким образом, в городе будут возобновлены рабочие группы, занимающиеся разъяснением таких вопросов. На данный момент за данную тему отвечают управляющие компании, но на них поступает много жалоб.

Как уточнили в комитете, управляющая организация может потребовать с неплательщика погашения задолженности. Тот, со своей стороны, вправе или выплатить требуемую сумму, или доказать несостоятельность требования в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге расселили более 4 тыс. коммуналок в 2017 году.

Также НСН сообщала, что объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года.