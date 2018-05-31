Специальные комиссии расскажут жителям Петербурга, что делать со старыми долгами по ЖКХ
Об этом заявили в Жилищном комитете.
Таким образом, в городе будут возобновлены рабочие группы, занимающиеся разъяснением таких вопросов. На данный момент за данную тему отвечают управляющие компании, но на них поступает много жалоб.
Как уточнили в комитете, управляющая организация может потребовать с неплательщика погашения задолженности. Тот, со своей стороны, вправе или выплатить требуемую сумму, или доказать несостоятельность требования в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге расселили более 4 тыс. коммуналок в 2017 году.
Также НСН сообщала, что объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года.