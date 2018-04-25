В Петербурге расселили более четырёх тысяч коммуналок в 2017 году

В Санкт-Петербурге расселили более четырёх тысяч коммуналок в 2017 году, сообщает Пятый канал.

Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко во время выступления перед депутатами заксобрания с ежегодным отчётом.

Как отметил глава Петербурга, всех расселённых жителей разместили в специальных наёмных домах, которых для города было построено три.

По словам Полтавченко, также дано поручение профильным комитетам о продолжении увеличения объёмов строительства наёмного жилья в городе.

Ранее НСН сообщала, что объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года.