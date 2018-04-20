Объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года

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Объём ввода жилья в Крыму вырос по итогам 2017 года до 833,6 тыс. кв. м, что в три раза больше, чем в 2016-м. Как сообщает НСН, об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень на пленарном заседании в рамках Ялтинского международного экономического форума.

В начале 2018 года рост продолжился. К 1 марта введено в эксплуатацию 34,8 тыс. кв. м.

«При этом объём ввода многоквартирных домов из них составил 26,3 тыс. кв. м», — сказал министр.

Кроме того, он напомнил о существовании государственного финансирования для создания современной инфраструктуры в проектах жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё».

В 2018 году средства, выделенные из бюджета, предварительно распределили для реализации 100 проектов жилищного строительства. Они предусматривают ввод 8 млн кв. м жилья.

Ранее генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.

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