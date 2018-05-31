Из-за непогоды в Казани перенесли мероприятия в честь Дня защиты детей

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Из-за сильного похолодания перенесли мероприятия в честь Дня защиты детей, запланированные в парках и скверах Казани на пятницу, 1 июня. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии.

О новой дате проведения программы будет объявлено дополнительно, рассказали в Комитете по делам детей и молодёжи.

Кроме того, перенесён праздник, который должен был пройти в Старо-Татарской слободе.

25 мая URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.

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