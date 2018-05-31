СМИ: Акцизы на топливо в России планируется снизить с 1 июня

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Акцизы на топливо в России планируется снизить с 1 июня: на 3 тыс. рублей за тонну для бензина и на 2 тыс. рублей за тонну для дизельного топлива.
СМИ: Акцизы на топливо в России планируется снизить с 1 июня
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника прошедшего совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями.

Он также уточнил, что обсуждается возможность снижения акцизов ещё на 700 рублей за тонну с 1 июля.

При этом отмечается, что ранее представитель Козака Илья Джус подтвердил журналистам факт обсуждения снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль для стабилизации ситуации на топливном рынке. Он сказал, что 700 рублей — это отмена ранее запланированного повышения ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июля.

Ранее Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России за период с 21 по 27 мая выросли на 80 копеек.

30 мая представители крупнейших нефтяных компаний заявили о готовности удерживать текущие розничные цены на бензин и дизтопливо в России.

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