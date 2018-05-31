СМИ: Акцизы на топливо в России планируется снизить с 1 июня
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника прошедшего совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями.
Он также уточнил, что обсуждается возможность снижения акцизов ещё на 700 рублей за тонну с 1 июля.
При этом отмечается, что ранее представитель Козака Илья Джус подтвердил журналистам факт обсуждения снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль для стабилизации ситуации на топливном рынке. Он сказал, что 700 рублей — это отмена ранее запланированного повышения ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июля.
Ранее Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России за период с 21 по 27 мая выросли на 80 копеек.
30 мая представители крупнейших нефтяных компаний заявили о готовности удерживать текущие розничные цены на бензин и дизтопливо в России.