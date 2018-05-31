В МЧС назвали число утонувших людей после открытия пляжей в России

Временно исполняющий обязанности начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС Амаяк Нуникян рассказал, сколько человек утонули после открытия пляжей в России в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году уже с начала открытия пляжей погибли на водных объектах 94 человека​​​. По сравнению с аналогичным периодом эта цифра выросла», — сказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить Москве статус города-курорта.

15 мая «Аргументы неделi» сообщали, что в этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей.