В МЧС назвали число утонувших людей после открытия пляжей в России
- © Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости.
«В этом году уже с начала открытия пляжей погибли на водных объектах 94 человека. По сравнению с аналогичным периодом эта цифра выросла», — сказал он.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить Москве статус города-курорта.
15 мая «Аргументы неделi» сообщали, что в этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей.