Депутат предложил присвоить Москве статус города-курорта

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить Москве статус города-курорта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу депутата.
Депутат предложил присвоить Москве статус города-курорта
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По мнению Дегтярёва, Москва-река может стать главной природной зоной отдыха. 

«Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлём», — считает депутат.

Дегтярёв полагает, что необходимо «инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века». 

По его словам, проведение чемпионата мира по футболу в Москве лишний раз подтверждает «оздоровительную специализацию города».

Ранее m24 со ссылкой на сайт Ростуризма сообщил, что иностранный турпоток в Москву вырос на 20% в майские праздники.

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