Депутат предложил присвоить Москве статус города-курорта
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По мнению Дегтярёва, Москва-река может стать главной природной зоной отдыха.
«Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлём», — считает депутат.
Дегтярёв полагает, что необходимо «инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века».
По его словам, проведение чемпионата мира по футболу в Москве лишний раз подтверждает «оздоровительную специализацию города».
Ранее m24 со ссылкой на сайт Ростуризма сообщил, что иностранный турпоток в Москву вырос на 20% в майские праздники.