В Крыму намерены открыть почти 450 пляжей
В Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе направлены 178 заявлений на получение экспертных заключений. К настоящему времени выдано 32 таких документа.
Количество пользователей пляжей, обратившихся в Роспотребнадзор за разрешениями, выше в полтора-два раза по сравнению с 2017 годом.
Пользователями пляжных территорий подписано 430 договоров на проведение водолазного обследования дна акватории. На 412 пляжах данное обследование уже проведено.
Пользователи 291 пляжа закончили обучение матросов-спасателей по специальным программам.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что число туристов в майские праздники в Крыму выросло на 11%.