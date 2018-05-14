Число туристов в майские праздники в Крыму выросло на 11%

Число туристов в период майских праздников в Крыму в 2018 году увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства курортов и туризма.

С 28 апреля по 13 мая на полуострове побывали 181,4 тыс. человек.

По данным ведомства, крупные средства размещения республики были загружены на 80—100%. Наибольшей популярностью пользовались Южный берег Крыма, а также Феодосия, Керчь и Евпатория.

Ранее Nation News сообщало, что в Калининградской области ожидают рост турпотока на 15—17% в 2018 году.