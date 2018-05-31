Правительство одобрило законопроект о скидке за задержанный штраф для водителей в России
Проект одобрен на заседании кабмина и внесён на рассмотрение в Госдуму.
Документ предусматривает изменения в статьи 31.8 и 32.2 КоАП.
«20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности», — говорится в проекте.
Ранее руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с Пятым каналом прокомментировал возможные изменения в ПДД для инвалидов в России.