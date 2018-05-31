Правительство одобрило законопроект о скидке за задержанный штраф для водителей в России

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Правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым водители имеют право погасить штраф за нарушение Правил дорожного движения со скидкой 50%, если срок льготной оплаты истёк из-за задержки доставки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Проект одобрен на заседании кабмина и внесён на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает изменения в статьи 31.8 и 32.2 КоАП.

«20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности», — говорится в проекте.

Ранее руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с Пятым каналом прокомментировал возможные изменения в ПДД для инвалидов в России.

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