Эксперт прокомментировал возможные изменения в ПДД для инвалидов в России
Как сообщается, в частности, предлагается разрешить инвалидам парковаться под знаками «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».
«Я считаю, что это абсолютно правильно, надо дать инвалидам всё это делать», — заявил эксперт.
Как отметил Крохмаль, также нужно сделать так, чтобы аферисты, которые паркуются под видом инвалидов, получали гораздо большие штрафы, чем обычные автовладельцы.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.