Эксперт прокомментировал возможные изменения в ПДД для инвалидов в России

Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с Пятым каналом прокомментировал возможные изменения в ПДД для инвалидов в России.

Как сообщается, в частности, предлагается разрешить инвалидам парковаться под знаками «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».

«Я считаю, что это абсолютно правильно, надо дать инвалидам всё это делать», — заявил эксперт.

Как отметил Крохмаль, также нужно сделать так, чтобы аферисты, которые паркуются под видом инвалидов, получали гораздо большие штрафы, чем обычные автовладельцы.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.