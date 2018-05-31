Власти ХМАО проводят проверку после смерти ребёнка в больнице

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа проводит ведомственную проверку после смерти ребёнка в одной из местных больниц, сообщает URA.RU.

Как рассказали в региональном депздраве, девочка поступила в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии с признаками острого инфекционного заболевания. Позже она скончалась в реанимационном отделении.

К проверке привлечены ведущие эксперты. Проводятся следственные мероприятия со стороны органов правозащиты. Изъята медицинская документация, идёт судебная экспертиза.

«В настоящий момент делать какие-либо выводы в отношении действий врачей преждевременно», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели уголовное дело после смерти ребёнка в Сургутской городской клинической больнице.

Также Nation News сообщало, что в Новгородской области проводят проверку из-за падения четырёхлетнего ребенка с балкона.