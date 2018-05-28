В Новгородской области проводят проверку из-за падения четырёхлетнего ребенка с балкона

В Новгородской области проводят проверку после падения четырёхлетнего ребёнка с балкона четвёртого этажа, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 мая, в городе Чудове.

По имеющейся информации, мальчик был дома один. Он вышел на балкон, после чего по неизвестной причине упал. Его доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов проверит обстоятельства, при которых 11-летний ребёнок получил травму во время учебной пожарной тревоги в школе.