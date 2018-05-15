Омбудсмен проверит обстоятельства травмирования ребёнка во время эвакуации в тюменской школе
По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Нижние Аремзяны 5 апреля.
После обращения медиков была проведена доследственная проверка. Как заявили в пресс-службе УМВД по региону, основания для заведения уголовного дела установлено не было, и законность принятия процессуального решения находится в компетенции прокуратуры.
«Всё, что связано с детьми, — очень деликатные и резонансные темы», — отметил, со своей стороны, Степанов.
По его словам, будет запрошена информация. Детский омбудсмен также добавил, что необходимо разобраться, как была организована эвакуация в школе.