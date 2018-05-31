Голикова назвала самую сложную задачу в майском указе Путина

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о самой сложной задаче, которую поставил президент России Владимир Путин в рамках майского указа.
Голикова назвала самую сложную задачу в майском указе Путина
  • © Global Look Press

По её словам, сложнее всего будет справиться со снижением уровня бедности в два раза к 2024 году.

«Это сверхзадача — самая сложная задача, которая поставлена в указе», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Голикова, достижение данной цели будет сильно зависеть от темпов роста российской экономики.

«Поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать всё правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан», — добавила вице-премьер.

Данное заявление она сделала на расширенном заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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