Самолёт совершил экстренную посадку в Якутии из-за повреждения шасси

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Самолёт Ан-24 совершил экстренную посадку в результате повреждения шасси в Якутске, на борту находились 28 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании «Якутия».

«После приземления командир воздушного судна доложил о разрушении на стойках пневматиков. Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало. По факту произошедшего работает специальная комиссия, которая установит причины аварии.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб человек

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.

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