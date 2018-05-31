Самолёт совершил экстренную посадку в Якутии из-за повреждения шасси
«После приземления командир воздушного судна доложил о разрушении на стойках пневматиков. Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки», — отметили в компании.
Там подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало. По факту произошедшего работает специальная комиссия, которая установит причины аварии.
Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб человек.
Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.