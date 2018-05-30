В Ленинградской области неизвестные прикрепили миномётные снаряды к линии электропередачи

Сотрудники Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК) сообщили об обнаружении двух миномётных снарядов, предположительно, времён Великой Отечественной войны, которые были прикреплены к опоре линии электропередачи на выезде из Кировска.

Об этом говорится на сайте компании.

«30 мая сотрудниками центрального филиала компании ЛОЭСК во время планового обхода воздушной линии 10 кВ на выезде из Кировска в сторону города Отрадное были обнаружены два миномётных снаряда, привязанных проволокой к опоре на высоте человеческого роста», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по внешнему виду снаряды похожи на боеприпасы времён Великой Отечественной войны, которые были выкопаны кем-то из земли.

О находке было сообщено в экстренные службы и правоохранительные органы. Опору же решили огородить, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц.

Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.