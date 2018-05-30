В Ленинградской области неизвестные прикрепили миномётные снаряды к линии электропередачи
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Wikipedia
Об этом говорится на сайте компании.
«30 мая сотрудниками центрального филиала компании ЛОЭСК во время планового обхода воздушной линии 10 кВ на выезде из Кировска в сторону города Отрадное были обнаружены два миномётных снаряда, привязанных проволокой к опоре на высоте человеческого роста», — указывается в заявлении.
Отмечается, что по внешнему виду снаряды похожи на боеприпасы времён Великой Отечественной войны, которые были выкопаны кем-то из земли.
О находке было сообщено в экстренные службы и правоохранительные органы. Опору же решили огородить, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц.
Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.