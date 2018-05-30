В Ленинградской области неизвестные прикрепили миномётные снаряды к линии электропередачи

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Сотрудники Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК) сообщили об обнаружении двух миномётных снарядов, предположительно, времён Великой Отечественной войны, которые были прикреплены к опоре линии электропередачи на выезде из Кировска.
В Ленинградской области неизвестные прикрепили миномётные снаряды к линии электропередачи
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Wikipedia

Об этом говорится на сайте компании.

«30 мая сотрудниками центрального филиала компании ЛОЭСК во время планового обхода воздушной линии 10 кВ на выезде из Кировска в сторону города Отрадное были обнаружены два миномётных снаряда, привязанных проволокой к опоре на высоте человеческого роста», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по внешнему виду снаряды похожи на боеприпасы времён Великой Отечественной войны, которые были выкопаны кем-то из земли.

О находке было сообщено в экстренные службы и правоохранительные органы. Опору же решили огородить, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц.

Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.

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