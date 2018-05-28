Во Франции мужчина погиб в результате взрыва купленной им на блошином рынке гранаты

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Житель коммуны Дамлевьер во Франции погиб при взрыве гранаты, которую ранее приобрёл на блошином рынке.

Об этом сообщает Sudouest со ссылкой на прокурора. 

Отмечается, что к взрыву привели некие манипуляции с гранатой.

По данным издания, на место происшествия прибыла команда сапёров, так как у мужчины было найдено ещё несколько снарядов. По предварительной версии, погибший был «коллекционером».

Продавец боеприпасов был задержан, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов нашли у него ещё одну гранату, которую он также собирался продать.

Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.

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