Во Франции мужчина погиб в результате взрыва купленной им на блошином рынке гранаты
Об этом сообщает Sudouest со ссылкой на прокурора.
Отмечается, что к взрыву привели некие манипуляции с гранатой.
По данным издания, на место происшествия прибыла команда сапёров, так как у мужчины было найдено ещё несколько снарядов. По предварительной версии, погибший был «коллекционером».
Продавец боеприпасов был задержан, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.
Сотрудники правоохранительных органов нашли у него ещё одну гранату, которую он также собирался продать.
Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.