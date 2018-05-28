Во Франции мужчина погиб в результате взрыва купленной им на блошином рынке гранаты

Житель коммуны Дамлевьер во Франции погиб при взрыве гранаты, которую ранее приобрёл на блошином рынке.

Об этом сообщает Sudouest со ссылкой на прокурора.

Отмечается, что к взрыву привели некие манипуляции с гранатой.

По данным издания, на место происшествия прибыла команда сапёров, так как у мужчины было найдено ещё несколько снарядов. По предварительной версии, погибший был «коллекционером».

Продавец боеприпасов был задержан, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов нашли у него ещё одну гранату, которую он также собирался продать.

Ранее члены противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.