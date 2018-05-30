Госдума запускает англоязычные аккаунты в Twitter и Facebook

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Госдума запускает англоязычную версию сайта, а также англоязычные аккаунты в Twitter и Facebook.
Госдума запускает англоязычные аккаунты в Twitter и Facebook
  • © Reuters

«В настоящее время ведётся работа по созданию англоязычной версии сайта, к концу июля планируется запустить такую версию сайта», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Госдумы.

Также сообщается, что к международному форуму «Развитие парламентаризма», который состоится 4—5 июня, Госдума запускает англоязычные аккаунты в Facebook и Twitter.

В настоящее время у Думы есть официальные русскоязычные аккаунты в следующих соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и Twitter.

В прошлом году сообщалось, что Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) разрабатывает документ, который обяжет государственные сайты иметь англоязычные версии и пропишет правила написания текстов, чтобы они стали понятнее рядовому пользователю.

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